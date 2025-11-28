Natale a Latina | luci ruota panoramica e tanti appuntamenti

Latinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latina festeggia il Natale con una serie di iniziative che prenderanno il via dal 1° dicembre e proseguiranno fino all’Epifania: oltre un mese di eventi che includeranno manifestazioni sportive, spettacoli, concerti, intrattenimento per i più piccini.Oltre al consueto e sfavillante albero di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

natale latina luci ruotaNatale a Latina: luci, ruota panoramica e tanti appuntamenti - Latina festeggia il Natale con una serie di iniziative che prenderanno il via dal 1° dicembre e proseguiranno fino all’Epifania: oltre un mese di eventi che includeranno manifestazioni sportive, ... Da latinatoday.it

natale latina luci ruotaNatale 2025, arriva la ruota panoramica e si scatena l'ironia - La sindaca, nella conferenza stampa di presentazione degli eventi per il Natale, si emoziona: “È una novità fortemente voluta da me: sarò il sindaco della ruota panoramica, ... latinatoday.it scrive

natale latina luci ruotaLatina, la ruota panoramica fa discutere - Lo dice con entusiasmo di Matilde Celentano, prima cittadina di Latina, annunciando «per la prima volta in città la ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Latina Luci Ruota