Nasce Campus X | un po' studentato un po' albergo di lusso |VIDEO

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campus X ha aperto i battenti. La nuova struttura, nata dalla riqualificazione dell'ex sede Inps di Napoli, conta 374 camere a due passi della stazione centrale: 250 sono rivolte agli studenti, il resto per la formula alberghiera, con punte di lusso. Solo il 30 per cento, 85 posti letto circa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

