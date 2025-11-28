Nasce Campus X | un po' studentato un po' albergo di lusso |VIDEO
Campus X ha aperto i battenti. La nuova struttura, nata dalla riqualificazione dell'ex sede Inps di Napoli, conta 374 camere a due passi della stazione centrale: 250 sono rivolte agli studenti, il resto per la formula alberghiera, con punte di lusso. Solo il 30 per cento, 85 posti letto circa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
