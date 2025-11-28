Napoli su Mainoo torna a disposizione Spinazzola ultime sulla formazione con la Roma
Portanova, Petrazzuolo, Verna, Fava, Muselli e Cammaroto sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, su Radio Punto Zero per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Portanova: “Il Napoli non si è mai perso, Conte è il condottiero numero uno, ma quando arriva la vittoria il merito è di tutti”. NAPOLI – DANIELE PORTANOVA, ex difensore del Napoli: “Il Napoli ha ritrovato se stesso? Secondo me non si è mai perso, se ha perso qualche partita all’inizio è stato un vantaggio per uno come Conte, a volte i problemi si evidenziano alla fine e può essere tardi per migliorare, mentre se si evidenziano all’inizio ci puoi lavorare. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Mainoo in cima alla lista del Napoli, richieste ulteriori informazioni: a gennaio si può (Pedullà) Sul suo sito: "Piaceva già in estate, ma lo United decise di non privarsene. Adesso la situazione può prendere un’altra direzione" - facebook.com Vai su Facebook
#Mainoo: il #Napoli non molla la presa, i contatti sono andati avanti, in attesa della decisione del #ManchesterUnited Vai su X
NM LIVE – Petrazzuolo: "Napoli, Gilmour potrebbe essere operato settimana prossima, torna a disposizione Spinazzola, le ultime sulla formazione con la Roma" - ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine. Segnala napolimagazine.com
Napoli, Mainoo nel mirino: Manna torna a sondare dallo United - Il Napoli torna a sondare il mercato invernale alla ricerca di un centrocampista capace di dare qualità e freschezza alla mediana ... Secondo gonfialarete.com
?? Forcing Napoli-Mainoo, Toro-Chivu e come sta Vlahovic? News di oggi ?? | OneFootball - La 13ª giornata di Serie A parte stasera con l'anticipo tra Como e Sassuolo, antipasto di un ricco weekend dove in programma ci saranno - Secondo onefootball.com