Napoli si blocca per lo sciopero | Il Governo ci dia più salari e meno armi |VIDEO

Salari bassi, morti sul lavoro, genocidio in Palestina. Sono alcuni dei temi lanciati dallo sciopero Usb che questa mattina ha paralizzato Napoli. È stato un antipasto della grande manifestazione nazionale che si terrà domani, 29 novembre, a Roma contro la finanziaria del Governo. Il corteo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli si blocca per lo sciopero: "Il Governo ci dia più salari e meno armi" |VIDEO - Sono alcuni dei temi lanciati dallo sciopero Usb che questa mattina ha paralizzato Napoli. Lo riporta napolitoday.it

Sciopero generale, migliaia in piazza a Napoli contro la manovra del governo Meloni - Il corteo partito da piazza Matteotti per lo sciopero generale contro la Manovra finanziaria del governo Meloni ha raggiunto piazza dei Martiri davanti la ... Come scrive msn.com

Sciopero generale a Napoli il 28 novembre, stop a metro, bus e treni: orari e chi si ferma - Domani, venerdì 28 novembre, è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore che, a Napoli, riguarderà metropolitane, bus e funicolari di ... fanpage.it scrive