Napoli si blocca per lo sciopero | Il Governo ci dia più salari e meno armi |VIDEO

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salari bassi, morti sul lavoro, genocidio in Palestina. Sono alcuni dei temi lanciati dallo sciopero Usb che questa mattina ha paralizzato Napoli. È stato un antipasto della grande manifestazione nazionale che si terrà domani, 29 novembre, a Roma contro la finanziaria del Governo. Il corteo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Napoli si blocca per lo sciopero: "Il Governo ci dia più salari e meno armi" |VIDEO - Sono alcuni dei temi lanciati dallo sciopero Usb che questa mattina ha paralizzato Napoli. Lo riporta napolitoday.it

napoli blocca sciopero governoSciopero generale, migliaia in piazza a Napoli contro la manovra del governo Meloni - Il corteo partito da piazza Matteotti per lo sciopero generale contro la Manovra finanziaria del governo Meloni ha raggiunto piazza dei Martiri davanti la ... Come scrive msn.com

napoli blocca sciopero governoSciopero generale a Napoli il 28 novembre, stop a metro, bus e treni: orari e chi si ferma - Domani, venerdì 28 novembre, è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore che, a Napoli, riguarderà metropolitane, bus e funicolari di ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Blocca Sciopero Governo