Napoli-Roma Totti incendia l’atmosfera | I napoletani l’hanno sempre avuto

Domenica sera Roma e Napoli si sfideranno alle 20:45 tra le mura dello Stadio Olimpico per il primato in Serie A, al momento occupato dai giallorossi di mister Gian Piero Gasperini. Nella giornata odierna, Francesco Totti si è raccontato in esclusiva a DAZN, nello speciale condotto da Pierluigi Pardo, ricordando alcuni aneddoti della sua carriera ed il rapporto con le tifoserie più appassionate d'Italia, tra cui quella partenopea. Napoli, parole al miele di Totti: "I napoletani mi hanno sempre rispettato, ed io rispetto molto loro". Francesco Totti, a poco più di 24 ore dalla sfida tra Napoli e Roma, un po' a sorpresa ha voluto spendere parole al miele indirizzate a tutti i tifosi napoletani.

