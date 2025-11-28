Napoli-Roma | Conte riparte dal 3-4-2-1 Politano si candida per una maglia da titolare

2anews.it | 28 nov 2025

Conte conferma il 3-4-2-1 verso Napoli-Roma all’Olimpico. Politano verso il ritorno dal 1’, con ballottaggio in attacco con Neres o Lang. Lavoro differenziato nella ripresa degli allenamenti ieri. Al Konami Training Center di Castel Volturno la squadra ha ritrovato il campo, ieri, per la ripresa della preparazione collettiva. L’atmosfera è quella di chi vuole prolungare . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli roma conte riparte dal 3 4 2 1 politano si candida per una maglia da titolare

© 2anews.it - Napoli-Roma: Conte riparte dal 3-4-2-1, Politano si candida per una maglia da titolare

