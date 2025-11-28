Napoli riflessioni di Conte verso l’Olimpico | rientri emergenze e un dicembre di fuoco

A due giorni da Roma-Napoli, Antonio Conte continua a prendersi il suo tempo per sciogliere i nodi di formazione. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la squadra è tornata ieri mattina in campo dopo il giorno di riposo successivo alla gara di Champions contro il Qarabag, e il tecnico sta valutando ogni dettaglio. All'Olimpico torneranno a disposizione Marianucci e Mazzocchi, esclusi dalla lista UEFA, mentre – sottolinea ancora Fabio Tarantino per il Corriere dello Sport – è pronto a rientrare anche Spinazzola, fermatosi dopo l'infortunio con il Como.

