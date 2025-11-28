Il conduttore di Canale Italia, Massimo Martire, ha condiviso sui social una giornata intensa e memorabile trascorsa con Don Antonio. «Non ha una grande stima per i giornalisti, ma con me si è ricreduto», ha scritto Martire, sottolineando il clima positivo e gli incontri significativi della mattinata. A conclusione della giornata, il conduttore ha pranzato con i suoi ospiti, tra cui Scassacocchi e il Prof. Alessandro Pasko Attanasio, gustando una pizza «buonissima» e i cosiddetti «diavoletti», definiti da Martire «il colpo di grazia». Una giornata che, secondo Martire, ha unito lavoro, amicizia e convivialità, confermando la sintonia con Don Antonio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli. Massimo Martire di Canale Italia racconta una mattinata speciale con Don Antonio