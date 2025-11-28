Napoli in Champions | ottavi playoff o eliminazione? L’algoritmo svela tutte le percentuali

Spazionapoli.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso del Napoli in Champions League entra nella fase decisiva e le proiezioni statistiche aiutano a capire quali scenari attendono la squadra. Il modello creato da Football Meets Data, aggiornato al 27 novembre, indica le probabilità di accesso agli ottavi, ai playoff e l’eventuale eliminazione. I numeri sono rilevanti perché arrivano a ridosso dell’ultimo turno e mostrano come gli azzurri siano ancora in corsa, ma con margini più ridotti rispetto ad altre grandi d’Europa. La situazione del girone e le prestazioni delle rivali completano il quadro che interessa anche la UEFA Champions League nel suo insieme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli in Champions: ottavi, playoff o eliminazione? L’algoritmo svela tutte le percentuali

