Napoli il recupero di Zambo Anguissa potrebbe avvenire prima del previsto?

Il Napoli potrebbe ritrovare uno dei suoi pilastri a centrocampo prima del previsto: Zambo Anguissa. Una notizia importantissima per Antonio Conte, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse emergenze nella zona mediana del campo. Inizialmente, lo staff medico e lo stesso club avevano ipotizzato un ritorno del camerunese non prima dell’inizio di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Roma-Napoli: Koné verso il recupero, dubbio in attacco per Gasp. Conte verso la conferma del tridente (Sky Sport) La redazione di Sky Sport: "Il francese ha ottime possibilità di farcela. Sul versante Napoli, la possibile variazione in attacco può riguardare Polit - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli, lungo stop per #Gilmour: si valuta l'operazione. I tempi di recupero Vai su X

L’infortunio di Anguissa è grave, Napoli in emergenza totale: i tempi di recupero per il rientro - Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital – si legge nella nota ufficiale del club partenopeo – che hanno evidenziato ... fanpage.it scrive

Anguissa, c'è una data cerchiata in rosso per il ritorno in campo - Inizia un lungo contro alla rovescia per il ritorno in campo di Frank Zambo Anguissa, che ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra durante un ... Scrive tuttonapoli.net

Il Napoli trema, Anguissa si ferma: infortunio e tempi di recupero - Ansia in casa Napoli: Zambo Anguissa si ferma per infortunio. Si legge su newsmondo.it