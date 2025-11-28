Napoli Conte salta la conferenza stampa prima della Roma Cosa succede
Immaginate la scena: tutti gli occhi puntati sul big match Roma-Napoli, ma una figura chiave sarà “silenziosa” prima del fischio d’inizio. Stiamo parlando di Antonio Conte, l’allenatore del Napoli, che ha deciso di non presentarsi alla classica conferenza stampa pre-partita. Domenica alle 20.45, l’Olimpico sarà il teatro di uno scontro importante, con la Roma in vetta e i partenopei all’inseguimento. Un vero e proprio crocevia per la stagione! Ma attenzione, nessun dramma o polemica dietro questa decisione! Il mister non sta scappando dai riflettori, semplicemente ha scelto di parlare solo a fine partita, come di consueto, ai microfoni di DAZN e Sky. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
