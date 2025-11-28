Napoli celebra i talenti over50 | si chiude la XX edizione di Italia In…Canto

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiuso il sipario sulla XX edizione di ‘Italia In.Canto’, il concorso canoro dedicato agli over 50 non professionisti, ideato e promosso da Associazione 50&Più. L’emozionante finale, andata in scena al Teatro Mediterraneo di Napoli nella serata di mercoledì 26 novembre, ha visto trionfare il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

napoli celebra talenti over50Musica, Napoli celebra i talenti over50: Natale Munaò vince 'Italia In…Canto' - Canto’, il concorso canoro dedicato agli over 50 non professionisti, ideato e promosso da Associazione 50&Più. Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Celebra Talenti Over50