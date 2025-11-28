Napoli celebra i talenti over50 | si chiude la XX edizione di Italia In…Canto
Si è chiuso il sipario sulla XX edizione di ‘Italia In.Canto’, il concorso canoro dedicato agli over 50 non professionisti, ideato e promosso da Associazione 50&Più. L’emozionante finale, andata in scena al Teatro Mediterraneo di Napoli nella serata di mercoledì 26 novembre, ha visto trionfare il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Napoli si prepara a celebrare due capitoli fondamentali della sua storia musicale. Nel fine settimana, il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli apre le porte a una Conferenza-concerto e mostra di documenti e strumenti musicali dedicate a due - facebook.com Vai su Facebook
Champions: De Laurentiis 'vittoria di tutti, avanti così'. Presidente del Napoli celebra la seconda vittoria consecutiva #ANSA Vai su X
Musica, Napoli celebra i talenti over50: Natale Munaò vince 'Italia In…Canto' - Canto’, il concorso canoro dedicato agli over 50 non professionisti, ideato e promosso da Associazione 50&Più. Segnala adnkronos.com