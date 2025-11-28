Napoli a gennaio 15 milioni di euro per il vice Giovanni Di Lorenzo?
Il Napoli continua a programmare il mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: trovare un vice affidabile per Giovanni Di Lorenzo, uomo simbolo e titolarissimo della fascia destra. Antonio Conte ritiene fondamentale avere un’alternativa di spessore, soprattutto in vista dei numerosi impegni. Il primo nome sulla lista resta Juanlu, esterno spagnolo che il club segue . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
