Napoli a gennaio 15 milioni di euro per il vice Giovanni Di Lorenzo?

Dailynews24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli continua a programmare il mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: trovare un vice affidabile per Giovanni Di Lorenzo, uomo simbolo e titolarissimo della fascia destra. Antonio Conte ritiene fondamentale avere un’alternativa di spessore, soprattutto in vista dei numerosi impegni. Il primo nome sulla lista resta Juanlu, esterno spagnolo che il club segue . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, a gennaio 15 milioni di euro per il vice Giovanni Di Lorenzo? - Il Napoli continua a programmare il mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: trovare un vice affidabile per Giovanni Di Lorenzo, uomo simbolo e ...

Calciomercato, Napoli: 50 milioni a gennaio (e attenti a Chiesa). Juventus-Milan, Vlahovic, David rossonero se... - Il Napoli potrebbe tornare con forza sul mercato a gennaio, per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte e, secondo il Mattino, potrebbe investire una cinquantina di milioni.

Il Napoli è pronto a investire 50 milioni sul mercato già a gennaio - In queste complicate due settimane di sosta nazionali condite dalle dichiarazioni di Conte, De Laurentiis e dei calciatori dai ritiri delle Nazionali, ...

