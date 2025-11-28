Napoli 51enne arrestato | dovrà scontare oltre 5 anni di carcere
La Squadra Mobile esegue un ordine di carcerazione per tentata estorsione del 2019. Napoli — Nel pomeriggio del 26 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 51enne napoletano in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo era destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione al decreto, che dispone la detenzione in carcere. Il 51enne dovrà infatti scontare 5 anni e 2 mesi di reclusione per tentata estorsione, reato commesso a Napoli nel 2019. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
