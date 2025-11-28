Nanni Moretti canta Achille Lauro sul set | il video con Jasmine Trinca e il resto del cast di Succederà questa notte

Un Nanni Moretti inedito e sorprendente ha conquistato i social con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il maestro del cinema d’autore italiano si è lasciato andare interpretando Incoscienti giovani, la celebre hit di Achille Lauro, insieme all’intero cast del suo nuovo film Succederà questa notte, di cui stanno per terminare le riprese a Roma. Nel video si vede Louis Garrel intonare per primo le parole della canzone, seguito da Jasmine Trinca, Antonio De Matteo ed Elena Lietti. Tutti si uniscono cantando versi come “L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese”, fino all’arrivo di Moretti stesso che interpreta il ritornello. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Nanni Moretti canta Achille Lauro sul set: il video con Jasmine Trinca e il resto del cast di “Succederà questa notte”

