Naerum e Brøndby progetti che hanno reinventato il vivere urbano

Alla periferia di Copenaghen sorgono due esperimenti urbanistici che hanno fatto scuola nel mondo: gli orti ovali di Nærum e la città-giardino circolare di Brøndby Haveby. Due progetti nati in epoche diverse ma uniti dalla stessa visione: ripensare il rapporto tra uomo, spazio e natura, mettendo. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Naerum e Brøndby, progetti che hanno reinventato il vivere urbano - Alla periferia di Copenaghen sorgono due esperimenti urbanistici che hanno fatto scuola nel mondo: gli orti ovali di Nærum e la città- Segnala today.it