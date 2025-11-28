Nacional Madeira-Benfica sabato 29 novembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia alle Aquile
Il Benfica ha commesso diversi passi falsi in Primeira Liga e ha accumulato un ritardo di 6 punti verso il Porto e 3 verso lo Sporting; la distanza dai Dragoni è abbastanza considerevole, perché questo è un campionato dove le tre grandi lasciano pochi punti. Jose Mourinho lo sa bene e cerca risposte nette e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Anche lo Sporting Braga ha passato il turno in Coppa del Portogallo battendo 4-2 il Nacional Madeira Doppietta per il solito Ricardo Horta - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Nacional vs Benfica – 29 Novembre 2025 - Il confronto tra Nacional e Benfica, valido per la Primeira Liga, accende l’attenzione degli appassionati portoghesi. Lo riporta news-sports.it
Benfica, vicino l'arrivo di un attaccante dal Nacional de Madeira - Stando a quanto riportato da A BolaDaniel Joao Santos Candeias, attaccante del Nacional de Madeira, sarebbe vicinissimo al trasferimento al Benfica: la punta 26enne ha segnato 4 reti in 27 partite nel ... Da calciomercato.com
Benfica vence na Madeira e pressiona Sporting na liderança do campeonato - 38, na oitava jornada do campeonato nacional, disputada na ilha do Funchal, numa vitória importante. Segnala sapo.pt