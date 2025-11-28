Musica e spettacolo sul ghiaccio | inaugurato il Villaggio di Natale

Piazza XX Settembre dipinta di luci e colori in attesa delle consuete feste natalizie. Venerdì 28 novembre si è infatti tenuta l'inaugurazione del Natale 2025. Una serata che ha dato il via ai festeggiamenti che si protrarranno fino all'anno nuovo. Dopo la Messa delle 17 nella chiesa del Cristo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it