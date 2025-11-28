Musica d’autore Tincani e Conte presentano Voglio crederci ancora Natale

C’è un momento, nel tempo sospeso che precede il Natale, in cui la città sembra correre più veloce del solito: vetrine illuminate, messaggi che si accavallano, promesse d’allegria che svaniscono in pochi secondi. In mezzo a questo vortice, Edoardo Tincani ed Elisabetta Conte spalancano una finestra su un altro modo di vivere la festa: più fragile, più umano, più vero. Voglio crederci ancora (Natale) (Artisti Online) è un brano che non si limita a descrivere il Natale. lo interroga, lo spoglia delle apparenze, lo rimette al centro del cuore. Il singolo sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 28 novembre. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

