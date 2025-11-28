Musei in Musica Prospettive di suono alla Casa dell' Architettura | tra spazio armonia e ascolto condiviso
Un invito a riscoprire lo spazio attraverso la musica, lasciandosi guidare da melodie in trasformazione e dall'incontro tra architettura, movimento e condivisione sonora. È questo il senso di «Prospettive di suono», appuntamento proposto dalla Casa dell'Architettura, in collaborazione con Together, in programma per sabato 29 novembre presso il complesso monumentale dell'Acquario Romano, e che trasformerà la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia (piazza Manfredo Fanti, 47), in uno spazio di ascolto collettivo e partecipato. L'evento si svolgerà dalle 21.00 alle 01.30 (ultimo ingresso ore 01. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Al Museo dell'Ara Pacis, la notte di Musei in Musica 2025 si articola tra linguaggi diversi, dalla danza contemporanea alla musica dal vivo. Accanto alla performance di Marcos Morau e della compagnia La Veronal, l’Auditorium del museo accoglie alle 20.30, 2 - facebook.com Vai su Facebook
Musei in Musica ? 29 novembre20-2 Concerti, spettacoli dal vivo, collezioni permanenti e mostre temporanee per una notte di arte e musica! Ingresso a 1 euro, gratis con MIC Card Info: turismoroma.it/it/eventi/muse… #VisitRome @Roma @mus Vai su X
Musei in Musica. «Prospettive di suono» alla Casa dell'Architettura: tra spazio, armonia e ascolto condiviso - Un invito a riscoprire lo spazio attraverso la musica, lasciandosi guidare da melodie in trasformazione e dall’incontro tra architettura, ... Segnala iltempo.it
Musei in Musica a Roma: oltre 100 spettacoli per un sabato notte nei luoghi della cultura della Capitale - Sabato 29 novembre 2025 torna la rassegna che apre in via straordinaria i Musei Civici di Roma di sera, tra concerti ed eventi musicali. artribune.com scrive
Musei in Musica 2025 a Roma: 100 spettacoli notturni tra arte, jazz e danza in Omaggio a Ornella Vanoni - Sabato 29 novembre Roma celebra l'incontro tra patrimonio culturale e arti performative con la 15ª edizione di Musei in Musica, la storica manifestazione ... Riporta funweek.it