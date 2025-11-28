Musei in Musica Prospettive di suono alla Casa dell' Architettura | tra spazio armonia e ascolto condiviso

Un invito a riscoprire lo spazio attraverso la musica, lasciandosi guidare da melodie in trasformazione e dall'incontro tra architettura, movimento e condivisione sonora. È questo il senso di «Prospettive di suono», appuntamento proposto dalla Casa dell'Architettura, in collaborazione con Together, in programma per sabato 29 novembre presso il complesso monumentale dell'Acquario Romano, e che trasformerà la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia (piazza Manfredo Fanti, 47), in uno spazio di ascolto collettivo e partecipato. L'evento si svolgerà dalle 21.00 alle 01.30 (ultimo ingresso ore 01. 🔗 Leggi su Iltempo.it

