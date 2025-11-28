Musei Capitolini | esposta l’Atena Nike della Fondazione Sorgente Group nella Mostra La Grecia a Roma insieme a 150 capolavori dell' arte greca
La Mostra “La Grecia a Roma” sarà visitabile presso i Musei Capitolini – Villa Caffarelli, dal 28 novembre 2025 al 12 aprile 2026 Per Valter Mainetti, Presidente della Fondazione Sorgente Group: “L’opera rappresenta un unicum, un esempio illustre che siamo riusciti ad acquistare nel mercato antiquar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
