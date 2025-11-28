Musaba chiama la Regione Calabria | Aiutateci a sostenere le scuole che vogliono visitare il parco

Reggiotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato l'appello di Hiske Maas, artista fondatrice del parco museo di Santa Barbara (Musaba) insieme al compianto Nik Spatari. Maas, presidente della Fondazione Musaba, invitava le scuole calabresi ad aderire al progetto di laboratori artistici organizzati nel parco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

