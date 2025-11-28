Dal 26 novembre arriva nel Regno Unito la piattaforma che porta online settant'anni di cultura cinematografica italiana. Debutta il 26 novembre nel Regno Unito Movieitaly+, il primo e unico canale streaming di Prime Video interamente dedicato al cinema italiano. Un progetto targato Digital United Studios pensato per portare all'estero la nostra identità culturale attraverso le immagini e le storie che hanno segnato decenni di produzione cinematografica. Una piattaforma costruita per un pubblico internazionale curioso di scoprire - o riscoprire - il volto del nostro Paese sullo schermo. Movieitaly+ su Prime Video UK: l'asse Italia - Regno Unito della Digital United Studios Movieitaly+ nasce con una missione chiarissima: promuovere la cultura italiana all'estero attraverso una selezione ampia e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Movieitaly+, da oggi nel Regno Unito il canale streaming di Prime Video con il meglio del cinema italiano