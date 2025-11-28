Movieitaly+ | arriva il primo e unico canale di cinema italiano su Prime Video UK

Comingsoon.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Digital United Studios lancia nel Regno Unito Movieitaly+, il primo e unico canale streaming di Prime Video dedicato al meglio del cinema italiano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

movieitaly arriva il primo e unico canale di cinema italiano su prime video uk

© Comingsoon.it - Movieitaly+: arriva il primo e unico canale di cinema italiano su Prime Video UK

