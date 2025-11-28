Mouratoglou | Sinner ha fatto qualcosa di mai visto nel tennis Neanche Federer Nadal e Djokovic

Il tecnico francese analizza la sfida Sinner Alcaraz e rivela cosa rende unico l’azzurro e cosa manca ancora al numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mouratoglou: «Sinner è qualcosa di nuovo nella storia del tennis» Su Linkedin: «È il numero uno nel servizio +1 e nella risposta +1. È unico. Abbiamo avuto giocatori che dominavano un lato dell'equazione: Federer nel servizio+1, Nadal e Djokovic nella rispo - facebook.com Vai su Facebook

Mouratoglou loda Sinner: "Jannik è una novità nella storia del tennis" Vai su X

Mouratoglou: “Alcaraz e Sinner diventeranno delle leggende, Jannik fa la differenza con servizio e mentalità” - Il noto manager ha analizzato la sfida andata in scena in questi mesi che ha visto protagonista Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Secondo tennisitaliano.it

Mouratoglou loda Sinner: “Jannik è una novità nella storia del tennis” - ATP | “È il migliore del mondo nel servizio e risposta+1”, afferma il coach francese in riferimento al colpo successivo. Segnala ubitennis.com

Patrick Mouratoglou fa il bilancio del 2025 di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Sul suo profilo Linkedin il 55enne coach francese Patrick Mouratoglou ha analizzato la rivalità che sta appassionando gli amanti del tennis, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “La stagione 202 ... Da msn.com