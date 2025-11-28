Motore dell’economia Fatturato di 13 miliardi Un movimento di peso che vale la Top100

di Dino Berardocco e Alex Nicoletti In Romagna si registrano ben 82 realtà appartenenti al campione relativo a consorzi, s.c.a.r.l.p.a., società consortili e cooperative consortili all’interno della classifica Top500 (una in più rispetto alla classifica dell’anno 2023), con un campione pari al 16% circa (ovvero una cooperativa ogni sei società) e un fatturato pari a 12,8 miliardi di euro sui 56,6 complessivi, che rappresenta circa il 22,5% del fatturato complessivo. All’interno del cluster oggetto di analisi, la forma giuridica cooperativa più diffusa risulta la S.c.a.r.l.p.a., che conta 67 società, seguita dalla società cooperativa consortile e dalla società consortile per azioni con cinque unità ciascuna, dalla società consortile a responsabilità limitata con tre unità ed infine due consorzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fatturato di 13 miliardi Un movimento di peso che vale la Top100