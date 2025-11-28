Moto contro auto la vita di Giammarco spezzata in un istante | perché era lì atroce

Il pomeriggio di giovedì 27 novembre 2025 è stato teatro di una tragedia stradale che ha strappato alla vita Giammarco Milioti, un giovane motociclista di soli 29 anni. L’incidente, avvenuto lungo la trafficata via Parma a Mantova, ha scosso profondamente la comunità locale. Milioti, originario di Palermo ma residente a Mantova per ragioni professionali, stava rientrando a casa dopo aver trascorso del tempo con un amico quando la sua corsa è stata interrotta bruscamente da un impatto fatale. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma il risultato è stato la perdita prematura di una giovane vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

