Moto contro auto la vita di Giammarco spezzata in un istante | perché era lì atroce

Il pomeriggio di giovedì 27 novembre 2025 è stato teatro di una tragedia stradale che ha strappato alla vita Giammarco Milioti, un giovane motociclista di soli 29 anni. L’incidente, avvenuto lungo la trafficata via Parma a Mantova, ha scosso profondamente la comunità locale. Milioti, originario di Palermo ma residente a Mantova per ragioni professionali, stava rientrando a casa dopo aver trascorso del tempo con un amico quando la sua corsa è stata interrotta bruscamente da un impatto fatale. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma il risultato è stato la perdita prematura di una giovane vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Moto contro auto, la vita di Giammarco spezzata in un istante: perché era lì, atroce

Altre letture consigliate

Messina, con la moto si schianta contro auto in sosta: ferito un uomo. Traffico nel caos https://qds.it/incidente-messina-moto-auto-viale-liberta-soccorsi-ferito-traffico-tit-rallentamenti-cronaca/ - facebook.com Vai su Facebook

Moto contro auto, la vita di Giammarco spezzata in un istante: perché era lì, atroce - Il pomeriggio di giovedì 27 novembre 2025 è stato teatro di una tragedia stradale che ha strappato alla vita Giammarco Milioti, un giovane motociclista di ... Da thesocialpost.it

Incidente choc, moto si schianta violentemente contro auto in manovra: morto 29enne - Un 29enne ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 27 novembre in un grave incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un’auto. Riporta thesocialpost.it

"Non ce l'ha fatta". Tragedia a Mantova: 29enne morto nel drammatico schianto - Il gravissimo incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, coinvolta anche una donna incinta alla guida dell'auto in manovra ... Segnala notizie.it