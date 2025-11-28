Morto operaio 35enne durante i lavori sulla ferrovia colpito dai martelli di un macchinario

Viterbotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro nome si aggiunge alla lunga, drammatica lista delle morti bianche. Si chiamava Iurii Kulba, aveva 35 anni, ed è morto mentre lavorava alla manutenzione della rete ferroviaria sulla tratta Civitavecchia–Tarquinia.L'incidente si è verificato nel cuore della notte, intorno alle 2,30 di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

morto operaio 35enne duranteTragedia sul lavoro sulla linea Civitavecchia-Tarquinia: muore un operaio 35enne - Cgil sul piede di guerra: "Definanziamenti e appalti al ribasso, ora basta" ... Si legge su ilfaroonline.it

morto operaio 35enne duranteSchiacciato da un macchinario mentre lavora sui binari: morto l’operaio Iurii Kulba, aveva 35 anni - Iurii Kulba, 35 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato sulla Civitavecchia–Tarquinia. Scrive fanpage.it

morto operaio 35enne duranteIncidente sul lavoro: schiacciato da un macchinario, morto operaio - La vittima, il 35enne Iurii Kulba, era impegnato in un lavoro di manutenzione sulla tratta ferroviaria Civitavecchia- Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Operaio 35enne Durante