Morto operaio 35enne durante i lavori sulla ferrovia colpito dai martelli di un macchinario
Un altro nome si aggiunge alla lunga, drammatica lista delle morti bianche. Si chiamava Iurii Kulba, aveva 35 anni, ed è morto mentre lavorava alla manutenzione della rete ferroviaria sulla tratta Civitavecchia–Tarquinia.L'incidente si è verificato nel cuore della notte, intorno alle 2,30 di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Un operaio 50enne, di origini valdianesi, è morto mentre lavorava in provincia di #potenza. L’uomo era un addetto al taglio della legna. Sulle cause del decesso, avvenuto a Satriano di Lucania, stanno indagando i #Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
