Morto nel sonno Il dramma della star dei social | era giovanissimo la scoperta shock
Sarebbe morto per un arresto cardiaco Dmitry Nuyanzin, personal trainer e influencer della città russa di Orenburg. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e internazionale, la causa del decesso sarebbe legata alla sua partecipazione a una sfida estrema che prevedeva l’assunzione di 10mila calorie al giorno per aumentare di 22 chili e poi perderli, promuovendo il suo programma di dimagrimento. Come riferisce il Daily Mail, Nuyanzin ha trascorso diverse settimane ingerendo cibo spazzatura con l’obiettivo di raggiungere le 10mila calorie giornaliere. Nei giorni precedenti la morte, il trentenne aveva iniziato a sentirsi male e aveva annullato le sessioni di allenamento, dichiarando agli amici che sarebbe andato da un medico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tragedia in vacanza: Alghero piange Tommaso Gattu, morto nel sonno a 14 anni - facebook.com Vai su Facebook
“Morto nel sonno”. Il dramma della star dei social: era giovanissimo, la scoperta shock - Sarebbe morto per un arresto cardiaco Dmitry Nuyanzin, personal trainer e influencer della città russa di Orenburg. Si legge su thesocialpost.it
Avellino, dramma in centro: 19enne straniero trovato morto in casa - Un giovane straniero di 19 anni è stato trovato morto in un appartamento in pieno centro città ad Avellino. msn.com scrive
Diciannovenne trovato morto in casa, indagano i carabinieri: dramma in pieno centro ad Avellino - Un 19enne straniero è stato trovato morto, giovedì 27 dicembre 2025, in un appartamento in pieno centro città ad Avellino. Riporta msn.com