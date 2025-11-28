Morto nel sonno Il dramma della star dei social | era giovanissimo la scoperta shock

Sarebbe morto per un arresto cardiaco Dmitry Nuyanzin, personal trainer e influencer della città russa di Orenburg. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e internazionale, la causa del decesso sarebbe legata alla sua partecipazione a una sfida estrema che prevedeva l’assunzione di 10mila calorie al giorno per aumentare di 22 chili e poi perderli, promuovendo il suo programma di dimagrimento. Come riferisce il Daily Mail, Nuyanzin ha trascorso diverse settimane ingerendo cibo spazzatura con l’obiettivo di raggiungere le 10mila calorie giornaliere. Nei giorni precedenti la morte, il trentenne aveva iniziato a sentirsi male e aveva annullato le sessioni di allenamento, dichiarando agli amici che sarebbe andato da un medico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

