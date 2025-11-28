Morto in canoa | Asl escluse dal processo

Asl3 e Asl4 non saranno responsabili civili nel processo per la morte di Andrea De Mattei, il giovane di 14 anni morto durante un'escursione in canoa sull'Entella il 16 gennaio 2023. Lo ha stabilito la giudice Angela Maria Nutini nell'udienza di oggi dedicata a stabilire le responsabilità dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Processo per la morte di Andrea Demattei: Asl escluse, rinvio per medici e attesa per i vigili del fuoco - Proseguono le udienze in vista del processo sulla morte di Andrea Demattei, il 14enne deceduto per ipotermia nel gennaio del 2023 in un drammatico incidente in canoa durante un allenamento sul fiume E

Morto in canoa: Asl escluse dal processo - La decisione della giudice Angela Maria Nutini che, richiamando una sentenza della Cassazione, ha escluso Asl3 e Asl4 perché non chiamate agli accertamenti in fase di indagini dal pubblico ministero

Morto in canoa a Chiavari: Asl3 e Asl4 escluse come responsabili civili nel procedimento contro i medici - La Asl3 genovese e la Asl4 di Chiavari sono state escluse dalla chiamata come responsabili civili nell'udienza preliminare in cui si deve decidere se rinviare a giudizio i due medici che prese