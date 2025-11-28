Morte di Sarah Beckstrom la giovane Guardia Nazionale colpita vicino alla Casa Bianca | la tragedia che scuote Washington

Il nome di Sarah Beckstrom risuona oggi con un peso diverso, più cupo, più definitivo. Vent'anni appena, un'uniforme indossata da poche settimane e un futuro ancora intatto: tutto spezzato dalla sparatoria avvenuta nei pressi della Casa Bianca, dove l'afghano Rahmanullah Lakanwal ha aperto il fuoco contro i militari in servizio. Una corsa in ospedale, ore di interventi disperati e poi la notizia che Washington non avrebbe voluto sentire. A comunicarla è stato il Presidente Donald Trump, durante la telefonata del Giorno del Ringraziamento ai reparti impegnati nel servizio attivo, ricordandola come "altamente rispettata" e "magnifica", parole che hanno immediatamente fatto il giro degli Stati Uniti.

