Morte di Sarah Beckstrom la giovane Guardia Nazionale colpita vicino alla Casa Bianca | la tragedia che scuote Washington

28 nov 2025

Il nome di Sarah Beckstrom risuona oggi con un peso diverso, più cupo, più definitivo. Vent’anni appena, un’uniforme indossata da poche settimane e un futuro ancora intatto: tutto spezzato dalla sparatoria avvenuta nei pressi della Casa Bianca, dove l’afghano Rahmanullah Lakanwal ha aperto il fuoco contro i militari in servizio. Una corsa in ospedale, ore di interventi disperati e poi la notizia che Washington non avrebbe voluto sentire. A comunicarla è stato il Presidente Donald Trump, durante la telefonata del Giorno del Ringraziamento ai reparti impegnati nel servizio attivo, ricordandola come “altamente rispettata” e “magnifica”, parole che hanno immediatamente fatto il giro degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

