Morta una delle Guardie Nazionali colpita nella sparatoria vicino alla Casa Bianca Trump | L' aggressore è un mostro

Donald Trump ha annunciato la morte del soldato dell'esercito americano Sarah Beckstrom, uno dei membri della Guardia Nazionale ferita nella sparatoria a Washington mercoledì. " Sarah Beckstrom, una persona giovane, splendida e molto rispettata che ha iniziato il suo servizio nel giugno del 2023, è morta", ha detto il presidente in una telefonata con i militari in occasione del giorno del Ringraziamento. "Non è più con noi. Ci sta guardando dall'alto in questo momento - ha aggiunto Trump -. È stata selvaggiamente aggredita, ora è morta". In pessime condizioni l'altro soldato ferito. Dopo aver annunciato la morte di Sara Beckstrom, Trump ha parlato dell'altro soldato della Guardia Nazionale ferito nell'attacco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morta una delle Guardie Nazionali colpita nella sparatoria vicino alla Casa Bianca. Trump: "L'aggressore è un mostro"

