Morta Sarah Beckstrom la soldatessa colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca

Stando a quanto accertato la donna è stata colpita quando era a terra: è deceduta ieri. Grave il collega Andrew Wolfe, ventiquattro anni. I due prestavano servizio nei pressi della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Usa: morta Sarah Beckstrom, la soldata della Guardia nazionale ferita a Washington Vai su X

Attrice, icona, leggenda. Sarah Bernhardt è stata molto più di una stella del palcoscenico: è stata la prima vera diva internazionale. Dal debutto giovanissima ai trionfi nel suo paese e all’estero, Bernhardt ha rivoluzionato il teatro dell’Ottocento. Nella Parigi del - facebook.com Vai su Facebook

Morta Sarah Beckstrom, la Guardia Nazionale ferita vicino alla Casa Bianca. Trump incolpa Biden e scatta la revisione delle green card - Aveva 20 anni e aveva giurato il giorno prima dell'attentato. Si legge su today.it

Sparatoria a Washington, Trump: "Sarah Beckstrom è morta. Ora fuori dagli Usa tutti i rifugiati afghani" - Un membro della Guardia Nazionale aggredito a Washington è morto: lo annuncia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Riporta affaritaliani.it

Washington, morta soldatessa colpita vicino alla Casa Bianca. Trump: «Il killer è un mostro» - Donald Trump ha annunciato la morte del soldato dell'esercito americano Sarah Beckstrom, uno dei membri della Guardia Nazionale ferita in ... Scrive msn.com