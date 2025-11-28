Morta Sarah Beckstrom la Guardia Nazionale ferita vicino alla Casa Bianca Trump incolpa Biden e scatta la revisione delle green card

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la morte di Sarah Beckstrom, la soldatessa della Guardia Nazionale ferita nella sparatoria a Washington mercoledì. L'altro soldato è in condizioni disperate. La morte della soldatessa aggrava ancora di più la posizione del 29enne afghano. 🔗 Leggi su Today.it

