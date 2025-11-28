Montolivo sull’Inter | Le sconfitte con Milan e Atletico Madrid non mi preoccupano Chivu ha le idee chiare
Inter News 24 Montolivo si esprime sull’Inter, analizzando le sconfitte rimediate contro Milan ed Atletico Madrid, oltre ad un approfondimento su Chivu. L’ex centrocampista Riccardo Montolivo, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato le recenti difficoltà dell’ Inter dopo le sconfitte nei derby con il Milan e contro l’ Atletico Madrid in Champions League. Montolivo ha minimizzato l’importanza di queste due partite, affermando che non lo preoccupano, poiché sono state disputate bene, ma influenzate da episodi sfortunati. Al contrario, ha sottolineato come le sconfitte con Udinese e Juventus lo avessero preoccupato maggiormente, a causa degli errori che richiamavano quelli della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Giorgia Cenni: "Buonasera e buon compleanno! Riccardo Montolivo!". Ma de che? Li ha fatti a gennaio il Mortovivo. Ammazza che facce! Ma che è? Ho visto condannati a morte avvicinarsi più felici al boia sul patibolo - facebook.com Vai su Facebook
Montolivo: “Milan-Atletico non come Udinese-Juve. Inter non preoccupa, anzi io vedo…” - L'ex centrocampista ha analizzato le ultime sconfitte rimediate dai nerazzurri di Chivu senza fare troppi drammi ... Da msn.com
Montolivo: "Non credo al Milan in lotta per lo Scudetto. Se lo giocheranno Napoli e Inter" - L'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha parlato a Sky Sport, commentando il pareggio del Milan per 2- Scrive tuttomercatoweb.com
Milan, ecco tutte le (pazze) idee per sostituire Montolivo - Da VivoPerLei Antonio Servidio scrive: L'idea di Vincenzo Montella di schierare Suso in mediana, accompagnata a quella di Luciano Spalletti, domenica scorsa di mettere Florenzi trequartista mi ha ... Da calciomercato.com