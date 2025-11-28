Montolivo sull’Inter | Le sconfitte con Milan e Atletico Madrid non mi preoccupano Chivu ha le idee chiare

Inter News 24 Montolivo si esprime sull’Inter, analizzando le sconfitte rimediate contro Milan ed Atletico Madrid, oltre ad un approfondimento su Chivu. L’ex centrocampista Riccardo Montolivo, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato le recenti difficoltà dell’ Inter dopo le sconfitte nei derby con il Milan e contro l’ Atletico Madrid in Champions League. Montolivo ha minimizzato l’importanza di queste due partite, affermando che non lo preoccupano, poiché sono state disputate bene, ma influenzate da episodi sfortunati. Al contrario, ha sottolineato come le sconfitte con Udinese e Juventus lo avessero preoccupato maggiormente, a causa degli errori che richiamavano quelli della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

