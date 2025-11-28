Montezemolo rivela | Più preoccupazione per la Juve o per la Ferrari? È un bel match ma devo dirvi la verità Ecco cosa ha dichiarato!
Montezemolo ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Juventus e sulla Ferrari. Cosa ha detto su Spalletti e i bianconeri. Un confronto tra due giganti in difficoltà, un’analisi lucida e pungente che arriva da chi ha scritto la storia di entrambi i mondi, intrecciando la sua carriera con la galassia della famiglia Agnelli. Luca Cordero di Montezemolo, storico ex Presidente della Ferrari e figura chiave dell’industria italiana, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, tracciando un parallelo tra il momento critico della Rossa di Maranello e quello della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
