Monterosso | Con Praga raccontiamo la società di oggi e le relazioni

“Praga” è il quinto estratto dall’EP CASA, è il nuovo singolo dei Monterosso, scritto e prodotto da Pierpaolo (Monterosso) con Chiara Benedetto e disponibile dal 3 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali. Un brano indie pop con chitarre e synth anni ’90, che arriva al cuore e che parla di ricordi, fiducia e relazioni che oggi sembrano sabbie mobili: una canzone per chi ha amato, litigato, ricordato. Il progetto Monterosso nasce nel 2015 con la pubblicazione di “Salvati”, disco d’esordio dal sound brit-pop. Segue l’Uniweb Tour, che proietta Pierpaolo in una dimensione acustica chitarra e voce negli atenei universitari delle principali città italiane, e il Deejay On Stage a Riccione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

