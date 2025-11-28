Montepulciano i tre giorni della maggioranza Pd
Tre giorni di incontri, da oggi a domenica a Montepulciano, per «costruire l’alternativa». Le tre correnti della maggioranza Pd (guidate da Franceschini, Orlando e Speranza) si danno appuntamento per discutere . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
Weekend Chianciano terme -Montepulciano 15-16 novembre Sono stati 2 giorni fantastici con un gruppo meraviglioso,che dire: ogni volta è sempre un’emozione stupenda,conosco sempre persone nuove che spero di poter ritrovare prossimamente e ami - facebook.com Vai su Facebook
**Pd: Montepulciano cambia location per boom adesioni, Landini e Manfredi tra ospiti** - La location era suggestiva: la Sala della Contrada di Voltaia, un'antica cripta sulla mura medievali di Montepulciano. Lo riporta msn.com
Morassut (Pd): «Maggioranza dem a Montepulciano? Serve trasparenza» - Il deputato: sorpreso che la segreteria benedica un’operazione dorotea. Segnala editorialedomani.it
Pd, tre giorni a Montepulciano per fondare il nuovo centrosinistra - Il "fatto politico", per dirla con Angelo Bonelli, è che si parli di un tavolo per il programma di centrosinistra. Come scrive msn.com