Montefredane nuovo parco giochi dedicato a Paolo Borsellino con i fondi del Ministero dell' Interno
Il Comune di Montefredane è destinatario di un contributo pari a 6.044,01 euro assegnato dal Ministero dell’Interno in relazione all’episodio di intimidazione subito dal Sindaco nel corso del 2024, nell’ambito del Fondo per la promozione della legalità e il sostegno agli amministratori locali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
