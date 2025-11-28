Monte Vezzi a 19 anni dalla frana c' è chi vive ancora nei container | La nostra vita tra topi e degrado
Ischia, 19 anni dopo la frana di Monte Vezzi alcune famiglie vivono ancora nei container. A quasi diciannove anni dalla tragica frana di Monte Vezzi del 30 aprile 2006, che costò la vita a diverse persone, tra cui il cuoco Luigi Buono, la situazione degli sfollati sull'isola d'Ischia rimane. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
