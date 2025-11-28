Moneta trappola green sui mutui La Grande scommessa Wall Street

Ilgiornale.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo numero di Moneta torna a parlare del mattone, stavolta stritolato dalla morsa verde europea. Le nuove normative comunitarie sui mutui integrano per la prima volta l'efficienza energetica e i rischi climatici diretti, come le alluvioni e le frane, nella valutazione della casa. Nomisma stima che questo approccio regolatorio possa comportare una perdita potenziale di valore per gli immobili tra il -4,2% e il -6,2% in trent'anni. La situazione è aggravata dalla Direttiva Case Green, che impone costose ristrutturazioni in un Paese dove quasi metà degli edifici residenziali è in classi energetiche molto basse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

