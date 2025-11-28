Mondiale per Club 2029 la posizione della Juventus nel Ranking europeo! C’è una sorpresa assoluta al primo posto | tutti i dettagli

Mondiale per Club 2029, svelata la posizione della Juventus nel Ranking europeo. La classifica completa con una sorpresa al primo posto. L' Inter guarda l'intera Europa calcistica dall'alto in basso. Non si tratta della classifica di Serie A, ma di una graduatoria che proietta le ambizioni dei club nel lungo periodo: il ranking europeo valido per la qualificazione al Mondiale per Club del 2029. I nerazzurri, guidati con sapienza tattica da Cristian Chivu, si sono presi la vetta solitaria raggiungendo quota 63 punti. Questo primato certifica una continuità di rendimento straordinaria in campo internazionale, ponendo la Beneamata in pole position assoluta per partecipare al torneo che quest'anno, nella sua edizione d'esordio con il nuovo format, ha visto il trionfo del Chelsea.

