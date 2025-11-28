Mondiale per Club 2029 la posizione della Juventus nel Ranking europeo! C’è una sorpresa assoluta al primo posto | tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondiale per Club 2029, svelata la posizione della Juventus nel Ranking europeo. La classifica completa con una sorpresa al primo posto. L’ Inter guarda l’intera Europa calcistica dall’alto in basso. Non si tratta della classifica di Serie A, ma di una graduatoria che proietta le ambizioni dei club nel lungo periodo: il ranking europeo valido per la qualificazione al Mondiale per Club del 2029. I nerazzurri, guidati con sapienza tattica da Cristian Chivu, si sono presi la vetta solitaria raggiungendo quota 63 punti. Questo primato certifica una continuità di rendimento straordinaria in campo internazionale, ponendo la Beneamata in pole position assoluta per partecipare al torneo che quest’anno, nella sua edizione d’esordio con il nuovo format, ha visto il trionfo del Chelsea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mondiale per club 2029 la posizione della juventus nel ranking europeo c8217232 una sorpresa assoluta al primo posto tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Mondiale per Club 2029, la posizione della Juventus nel Ranking europeo! C’è una sorpresa assoluta al primo posto: tutti i dettagli

Altre letture consigliate

mondiale club 2029 posizioneMondiale per Club 2029, in Europa è partita la corsa per qualificarsi: Inter prima in classifica! Male Juve, Milan e Napoli - La seconda edizione del Mondiale per Club si terrà nel 2029 e in Europa è già partita la corsa per rientrare tra le 12 squadre qualificate. msn.com scrive

mondiale club 2029 posizioneMondiale per Club 2029, Inter prima nel Ranking e posto prenotato/ Le altre italiane sono messe male… - Inter al primo posto del Ranking per accedere al Mondiale per Club 2029 ... Lo riporta ilsussidiario.net

mondiale club 2029 posizioneMondiale per Club 2029, l’Inter domina il ranking UEFA, le altre italiane inseguono - Il Mondiale per Club 2029 è ancora lontano, ma il ranking europeo che definirà le squadre qualificate comincia già a delinearsi. Segnala gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiale Club 2029 Posizione