Molestie verbali l' esperimento che fa provare ai ragazzi le sensazioni delle donne che subiscono catcalling

Uno studio realizzato in collaborazione tra l'Università di Bologna, l'Università di Messina e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione ha messo in luce che cosa prova un ragazzo nei panni di una ragazza che subisce catcalling per strada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Molestie verbali, l'esperimento che fa provare ai ragazzi le sensazioni delle donne che subiscono catcalling

