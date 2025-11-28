Molestatori sessuali novax truffatori | più di 100 medici milanesi radiati o sospesi continuano tranquillamente a visitare pazienti

Milanotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è la guardia medica che abusava sessualmente delle pazienti tra Milano e San Donato. L’infettivologo accusato di violenza sessuale aggravata che riceveva in un ambulatorio di viale Jenner. Ma anche chi abusa della professione, truffa gli ammalati o si rifiuta di prescrivere cure e vaccini. Sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Molestatori Sessuali Novax Truffatori