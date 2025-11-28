Mistero ad Ogliara trovata una bomba davanti ad un palazzo | indaga la Polizia
Indagini in corso, questa mattina, nella frazione collinare di Sant'Angelo di Ogliara, dove una bomba è stata trovata davanti ad un palazzo, in cui vivrebbero persone già note alle forze dell’ordine, che è stato temporaneamente evacuato. A dare l'allarme è stato un passante, che ha subito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
