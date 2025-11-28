MISTER X DOMANI A EFÌMERA ON TOURTRA DJ SET RESIDENZE RADIOFONICHE E NUOVE USCITE DISCOGRAFICHE

Mister X, dj e producer della scena elettronica italiana, domani sarà protagonista in Sicilia con uno speciale dj set a Efìmera On Tour, in programma nello scenario unico di Palazzo Biscari, nel cuore barocco di Catania (CT). Per l’artista si tratta di un nuovo tassello importante in un percorso in costante crescita, che lo vede sempre più presente sui palchi, nei club e all’interno dei progetti legati alla musica elettronica e techno. Efìmera On Tour: club culture nel cuore di Catania. La partecipazione a Efìmera conferma il forte legame di Mister X con la scena elettronica siciliana e con un format che negli ultimi anni ha saputo unire musica, territorio e sperimentazione, valorizzando location d’eccezione attraverso eventi immersivi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

