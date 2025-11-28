Missione Pd ad alto rischio | anche la deputata Bakkali coinvolta nel blocco anti terrorismo in Cisgiordania
Sei parlamentari del Partito Democratico sono stati bloccati, per alcune ore, in Cisgiordania mentre rientravano a Gerusalemme, in seguito a un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane per un'operazione anti terrorismo. Tra loro anche la deputata ravennate Ouidad Bakkali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Missione Pd ad alto rischio: anche la deputata Bakkali coinvolta nel blocco anti terrorismo in Cisgiordania - Sei parlamentari sono stati bloccati mentre rientravano a Gerusalemme, in seguito a un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane ... Secondo ravennatoday.it
