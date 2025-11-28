Missione Pd ad alto rischio | anche la deputata Bakkali coinvolta nel blocco anti terrorismo in Cisgiordania

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei parlamentari del Partito Democratico sono stati bloccati, per alcune ore, in Cisgiordania mentre rientravano a Gerusalemme, in seguito a un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane per un'operazione anti terrorismo. Tra loro anche la deputata ravennate Ouidad Bakkali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

missione pd alto rischioMissione Pd ad alto rischio: anche la deputata Bakkali coinvolta nel blocco anti terrorismo in Cisgiordania - Sei parlamentari sono stati bloccati mentre rientravano a Gerusalemme, in seguito a un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane ... Secondo ravennatoday.it

missione pd alto rischioLa Svizzera chiede i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele - La protesta di uno degli attivisti coinvolti: «Ricevuto una visita lampo, poi i biglietti ce li ha pagati la Turchia» ... Secondo msn.com

missione pd alto rischioMissione ad alto rischio a Campo Imperatore - Una spy story tecnologica che attraversa l’Italia, con ambientazioni mozzafiato da Firenze a Roma. media.inaf.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Missione Pd Alto Rischio