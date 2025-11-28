Miretti Juventus il centrocampista torna al top | Spalletti stravede per lui il Napoli è un lontano ricordo Come cambiano gli scenari
Miretti Juventus, il classe 2003 ha smaltito i guai fisici e dopo il mancato addio estivo è una risorsa per Spalletti: duttilità e regia per la mediana. La vittoria in rimonta contro il Bodo Glimt ha lasciato in eredità a Luciano Spalletti una certezza tecnica fondamentale per il prosieguo della stagione: Fabio Miretti è tornato. Il giovane centrocampista, classe 2003, sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il periodo buio ed è finalmente al top della condizione psicofisica. La prestazione offerta in Norvegia, condita da un assist decisivo e da tanta personalità, è stata la prova del nove che il tecnico di Certaldo attendeva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
