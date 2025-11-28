Miretti Juventus il centrocampista torna al top | Spalletti stravede per lui il Napoli è un lontano ricordo Come cambiano gli scenari

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miretti Juventus, il classe 2003 ha smaltito i guai fisici e dopo il mancato addio estivo è una risorsa per Spalletti: duttilità e regia per la mediana. La vittoria in rimonta contro il  Bodo Glimt  ha lasciato in eredità a  Luciano Spalletti  una certezza tecnica fondamentale per il prosieguo della stagione:  Fabio Miretti  è tornato. Il giovane centrocampista, classe 2003, sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il periodo buio ed è  finalmente al top  della condizione psicofisica. La prestazione offerta in Norvegia, condita da un assist decisivo e da tanta personalità, è stata la prova del nove che il tecnico di  Certaldo attendeva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

miretti juventus il centrocampista torna al top spalletti stravede per lui il napoli 232 un lontano ricordo come cambiano gli scenari

© Juventusnews24.com - Miretti Juventus, il centrocampista torna al top: Spalletti stravede per lui, il Napoli è un lontano ricordo. Come cambiano gli scenari

Argomenti simili trattati di recente

miretti juventus centrocampista tornaGelo artico, ma alla Juventus si scalda un protagonista: il ritorno di Fabio Miretti - Gelo artico, ma alla Juventus si scalda un protagonista: il ritorno di Fabio Miretti Nel pieno del gelo artico che ha investito l’Europa calcistica, la Juventus ritrova ... Scrive tuttojuve.com

miretti juventus centrocampista tornaJuve, Miretti può ambire a giocare di più - Autore di un'ottima prestazione nel match di Champions League vnto contro il Bodo in terra norvegese, Fabio Miretti sembra essersi lasciato i problemi fisici alle spalle: il centrocampista ... Segnala tuttojuve.com

miretti juventus centrocampista tornaSabatini analizza: «Se Yildiz fa il fenomeno per la Juventus cambia il mondo. Ma attenzione anche a lui, può diventare la sorpresa di Spalletti» - Sabatini analizza: «Se Yildiz fa il fenomeno per la Juventus cambia il mondo. Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Miretti Juventus Centrocampista Torna