Mirabella Eclano sequestrati oltre 220 grammi di hashish nascosti in un muro

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, e nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

mirabella eclano sequestrati oltreMirabella, sequestrati 220gr di hashish nascosti in un muro - La sostanza stupefacente, suddivisa in tre “panetti” e sapientemente incellofanata per essere protetta dagli agenti atmosferici avrebbe fruttato, se rivenduta, diverse migliaia di euro ... Segnala orticalab.it

