Mirabella Eclano sequestrati oltre 220 grammi di hashish nascosti in un muro
Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, e nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
