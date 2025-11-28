Mio marito mi picchiava mentre ero incinta! E Mediaset lo licenzia di tronco
In una lunga intervista, la celebre modella ha ripercorso un periodo drammatico della sua vita, sottolineando l’urgenza di proteggere le vittime di abusi e di prestare maggiore attenzione al tema nella società e nei media. La vicenda ruota attorno a episodi di maltrattamenti fisici e psicologici che, secondo il racconto della modella, sarebbero iniziati durante la gravidanza e sarebbero proseguiti per anni. Mediaset, dopo aver consultato la modella e il suo legale e aver visionato la documentazione fornita, ha scelto di licenziare l’opinionista. Leggi anche: La Rai chiude il famoso programma, la conduttrice sbotta: “Epurata!” Antonia Dell’Atte, la rivelazione sull’ex marito Alessandro Lecquio di Assaba. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Antonia Dell’Atte: “Mio marito mi picchiava, calci mentre ero incinta”, Mediaset licenzia Alessandro Lecquio Vai su X
“… Mio padre era violento, mia madre beveva, mio marito mi picchiava… condividere alcuni anni della mia vita con altre donne, con altre persone, mi ha fatto capire che potevo scegliere una vita diversa. Ho fatto tanta fatica, sono caduta tante volte, ma non mi - facebook.com Vai su Facebook
Antonia Dell’Atte: “Mio marito mi picchiava, calci mentre ero incinta”, Mediaset licenzia Alessandro Lecquio - La modella e musa di Armani ha parlato delle violenze subite per mano del suo ex marito. Segnala fanpage.it